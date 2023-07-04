【靚太安樂窩】打開運動公關的波衫衣櫃　偶像不幸離世成無價寶：多多錢不會賣

靚太安樂窩

運動公關邱益忠(Gordon)從小就喜歡運動，而打籃球更是他的最愛，不過從小球技比較差，協調性差，走籃也不懂，射波不準，但就是喜歡打，從小夢想是有自己一本NBA雜誌。出來社會工作後，在機緣巧合下有機會獲一本台灣的雜誌成為專欄作家，開始慢慢跟體育沾上關係。

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