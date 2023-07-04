將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【靚太安樂窩】打開運動公關的波衫衣櫃　偶像不幸離世成無價寶：多多錢不會賣

運動公關邱益忠(Gordon)從小就喜歡運動，而打籃球更是他的最愛，不過從小球技比較差，協調性差，走籃也不懂，射波不準，但就是喜歡打，從小夢想是有自己一本NBA雜誌。出來社會工作後，在機緣巧合下有機會獲一本台灣的雜誌成為專欄作家，開始慢慢跟體育沾上關係。

全文：https://topick.hket.com/article/3553395/

運動 NBA 籃球
靚太安樂窩
今日 21:00
詳情
×

【靚太安樂窩】打開運動公關的波衫衣櫃　偶像不幸離世成無價寶：多多錢不會賣

運動公關邱益忠(Gordon)從小就喜歡運動，而打籃球更是他的最愛，不過從小球技比較差，協調性差，走籃也不懂，射波不準，但就是喜歡打，從小夢想是有自己一本NBA雜誌。出來社會工作後，在機緣巧合下有機會獲一本台灣的雜誌成為專欄作家，開始慢慢跟體育沾上關係。

全文：https://topick.hket.com/article/3553395/

播放中
【靚太安樂窩】打開運動公關的波衫衣櫃　偶像不幸離世成無價寶：多多錢不會賣
靚太安樂窩
今日 21:00
【靚太安樂窩】打開運動公關的波衫衣櫃　偶像不幸離世成無價寶：多多錢不會賣
3:03
【靚太安樂窩】200隻限量figure大公開 沈震軒花百萬買「男人的浪漫」
靚太安樂窩
21:00 2023/06/27
【靚太安樂窩】200隻限量figure大公開 沈震軒花百萬買「男人的浪漫」
2:10
【靚太安樂窩】OL必學快靚正消滯解膩食譜　6大天然酵素食物助腸道蠕動清宿便
靚太安樂窩
21:00 2023/06/20
【靚太安樂窩】OL必學快靚正消滯解膩食譜　6大天然酵素食物助腸道蠕動清宿便
3:47
【靚太安樂窩】2招KO新鞋落地頂趾刮腳兼流血　醒你了解腳形揀鞋款+鞋履保養貼士
靚太安樂窩
21:00 2023/06/13
【靚太安樂窩】2招KO新鞋落地頂趾刮腳兼流血　醒你了解腳形揀鞋款+鞋履保養貼士
2:18
【靚太安樂窩】送甚麼禮物能夠討爸歡心？　父親節送LG Styler「家」點心思！
靚太安樂窩
21:00 2023/06/06
【靚太安樂窩】送甚麼禮物能夠討爸歡心？　父親節送LG Styler「家」點心思！
1:16
【靚太安樂窩】噴抽式清洗機深層清潔無難度　居家及汽車必備織物的家品救星
靚太安樂窩
21:00 2023/05/30
【靚太安樂窩】噴抽式清洗機深層清潔無難度　居家及汽車必備織物的家品救星
2:37
【靚太安樂窩】產後紮肚助收細骨架重塑身形　拆解謬誤Q&A教揀合適紮身療程
靚太安樂窩
21:00 2023/05/23
【靚太安樂窩】產後紮肚助收細骨架重塑身形　拆解謬誤Q&A教揀合適紮身療程
2:41
【靚太安樂窩】經歷一事從補習老師轉做環保花藝師　永續花藝助沉澱思緒治療身心靈
靚太安樂窩
21:00 2023/05/16
【靚太安樂窩】經歷一事從補習老師轉做環保花藝師　永續花藝助沉澱思緒治療身心靈
3:49
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全
靚太安樂窩
21:00 2023/05/09
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全
3:13
【靚太安樂窩】別墅花園打造成私人健身室 直擊沈震軒港版「The Iron Paradise」
靚太安樂窩
21:00 2023/05/02
【靚太安樂窩】別墅花園打造成私人健身室 直擊沈震軒港版「The Iron Paradise」
2:14
【靚太安樂窩】居家好幫手HIZERO F100仿生潔地機　無揚塵+液固分離設計拒絕二次污染
靚太安樂窩
21:00 2023/04/25
【靚太安樂窩】居家好幫手HIZERO F100仿生潔地機　無揚塵+液固分離設計拒絕二次污染
2:05
【靚太安樂窩】9大行山用品隨時救你一命　行山裝備Check list+路線推介
靚太安樂窩
21:00 2023/04/18
【靚太安樂窩】9大行山用品隨時救你一命　行山裝備Check list+路線推介
3:33
【靚太安樂窩】藝人方俊九龍塘2000呎豪宅 打造成海陸空寵物之家
靚太安樂窩
21:00 2023/04/11
【靚太安樂窩】藝人方俊九龍塘2000呎豪宅 打造成海陸空寵物之家
3:05
【靚太安樂窩】2023春夏妝容趨勢及護膚指南　公開啞緻底妝+野生眉+持妝秘笈
靚太安樂窩
21:00 2023/04/04
【靚太安樂窩】2023春夏妝容趨勢及護膚指南　公開啞緻底妝+野生眉+持妝秘笈
2:59
【靚太安樂窩】因應成長需要改變兒童房設計　悉心揀選7大傢俱助身心健康
靚太安樂窩
21:00 2023/03/28
【靚太安樂窩】因應成長需要改變兒童房設計　悉心揀選7大傢俱助身心健康
3:08
【靚太安樂窩】留意毛孩誤食中毒症狀　正確揀選寵物食物維持均衡營養攝取
靚太安樂窩
21:00 2023/03/21
【靚太安樂窩】留意毛孩誤食中毒症狀　正確揀選寵物食物維持均衡營養攝取
3:23
【靚太安樂窩】英國購入近千件英女皇古董家具　方俊打造皇室氣派安樂窩
靚太安樂窩
21:00 2023/03/14
【靚太安樂窩】英國購入近千件英女皇古董家具　方俊打造皇室氣派安樂窩
3:38
【靚太安樂窩】投資8位數購入3千呎獨立屋　走入沈慧林周末渡假後花園
靚太安樂窩
21:00 2023/03/07
【靚太安樂窩】投資8位數購入3千呎獨立屋　走入沈慧林周末渡假後花園
2:50
【靚太安樂窩】由愛買衣服變時裝買手　90後時裝店主親授春夏季穿搭技巧
靚太安樂窩
21:00 2023/02/28
【靚太安樂窩】由愛買衣服變時裝買手　90後時裝店主親授春夏季穿搭技巧
2:45
【靚太安樂窩】搭長途機久坐關節肌肉易受壓　5大伸展運動防經濟艙症候群
靚太安樂窩
21:00 2023/02/21
【靚太安樂窩】搭長途機久坐關節肌肉易受壓　5大伸展運動防經濟艙症候群