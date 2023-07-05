【TOPick一分鐘】都市人常便秘 營養師介紹3種食物輕鬆助通便

TOPick一分鐘

都市人壓力大、飲食不均，容易有便秘之苦。在本港，每8個人之中，便有1人受便秘困擾。有見及此，註冊營養師Jim Lau介紹了3種常見通便食物，營養價值高，方便又易買到，有助解決腸道便秘問題。