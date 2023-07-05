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【2分鐘睇樓團】享遊艇會海景+濃厚藝術氣息 直擊深灣9號過億複式放盤

全廳擺滿各式藝術品及擺設，還有超開揚的遊艇會海景，是否很吸引呢？今集帶大家參觀一個叫價過億的靚裝放盤，為黃竹坑深灣9號3座一個頂層複式單位，實用面積2,308平方呎，現時採4房雙套間隔，另設一個工作間，連同兩個車位叫價達1.28億元，一於帶大家直擊一下！

2分鐘睇樓團
今日 12:00
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【2分鐘睇樓團】享遊艇會海景+濃厚藝術氣息 直擊深灣9號過億複式放盤

全廳擺滿各式藝術品及擺設，還有超開揚的遊艇會海景，是否很吸引呢？今集帶大家參觀一個叫價過億的靚裝放盤，為黃竹坑深灣9號3座一個頂層複式單位，實用面積2,308平方呎，現時採4房雙套間隔，另設一個工作間，連同兩個車位叫價達1.28億元，一於帶大家直擊一下！

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【2分鐘睇樓團】享遊艇會海景+濃厚藝術氣息 直擊深灣9號過億複式放盤
2分鐘睇樓團
今日 12:00
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【2分鐘睇樓團】港島私人參建居屋3房7球有找 代理：入場價低吸綠表客
2分鐘睇樓團
12:00 2023/06/28
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【2分鐘睇樓團】享名校網+歐陸宮廷風裝修 帶你直擊大坑4房套靚裝放盤
2分鐘睇樓團
12:00 2023/06/21
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【2分鐘睇樓團】柴灣大屋苑2房首期低於70萬 仲要位處鐵路+大型商場雙上蓋！
2分鐘睇樓團
12:00 2023/06/14
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【2分鐘睇樓團】天璽毗鄰高鐵仲有大型商場 海景4房叫價9500萬即睇有幾豪
2分鐘睇樓團
12:00 2023/06/07
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【2分鐘睇樓團】牛潭尾意花園洋房4房套唔使3000萬 意式庭園佔地逾6萬平方呎 盡享綠化空間
2分鐘睇樓團
12:00 2023/05/31
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【2分鐘睇樓團】「港版碧咸」帶睇樓！北角罕有複式戶連500萬裝修放售 麥玲玲都係屋苑業主之一
2分鐘睇樓團
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【2分鐘睇樓團】元朗站上蓋YOHO Hub 3房叫租2.5萬 屯馬綫10分鐘直達荃灣西
2分鐘睇樓團
12:00 2023/05/17
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【2分鐘睇樓團】栢樂苑連天台戶享大球場+維港景 為何成為全廈入場戶？
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12:00 2023/05/10
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12:00 2023/05/03
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12:00 2023/04/19
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【2分鐘睇樓團】住近海灘兼享外國風情？赤柱罕有連花園複式戶 叫價4550萬元
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12:00 2023/04/05
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