全廳擺滿各式藝術品及擺設，還有超開揚的遊艇會海景，是否很吸引呢？今集帶大家參觀一個叫價過億的靚裝放盤，為黃竹坑深灣9號3座一個頂層複式單位，實用面積2,308平方呎，現時採4房雙套間隔，另設一個工作間，連同兩個車位叫價達1.28億元，一於帶大家直擊一下！
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全廳擺滿各式藝術品及擺設，還有超開揚的遊艇會海景，是否很吸引呢？今集帶大家參觀一個叫價過億的靚裝放盤，為黃竹坑深灣9號3座一個頂層複式單位，實用面積2,308平方呎，現時採4房雙套間隔，另設一個工作間，連同兩個車位叫價達1.28億元，一於帶大家直擊一下！
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【2分鐘睇樓團】竊探年輕富豪逾億元深灣豪宅 全屋潮物玩味濃厚
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