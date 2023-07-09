「覺得自己是時候『開關』探索一下世界，所以希望多點自由和時間。」疫情令人們改變生活模式甚或有所反思，今年單拖主持台慶頒獎禮的周奕瑋(Jarvis)，憑亮眼表現極速上位，正獲公司力捧為金牌司儀之際，卻轉為普通藝員合約脫離「親生仔」行列，周奕瑋接受TOPick訪問時娓娓道來這因由。
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「覺得自己是時候『開關』探索一下世界，所以希望多點自由和時間。」疫情令人們改變生活模式甚或有所反思，今年單拖主持台慶頒獎禮的周奕瑋(Jarvis)，憑亮眼表現極速上位，正獲公司力捧為金牌司儀之際，卻轉為普通藝員合約脫離「親生仔」行列，周奕瑋接受TOPick訪問時娓娓道來這因由。
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「覺得自己是時候『開關』探索一下世界，所以希望多點自由和時間。」疫情令人們改變生活模式甚或有所反思，今年單拖主持台慶頒獎禮的周奕瑋(Jarvis)，憑亮眼表現極速上位，正獲公司力捧為金牌司儀之際，卻轉為普通藝員合約脫離「親生仔」行列，周奕瑋接受TOPick訪問時娓娓道來這因由。
【TOPick柴犬追星】周奕瑋感激雙親默默支持 Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間
「覺得自己是時候『開關』探索一下世界，所以希望多點自由和時間。」疫情令人們改變生活模式甚或有所反思，今年單拖主持台慶頒獎禮的周奕瑋(Jarvis)，憑亮眼表現極速上位，正獲公司力捧為金牌司儀之際，卻轉為普通藝員合約脫離「親生仔」行列，周奕瑋接受TOPick訪問時娓娓道來這因由。
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