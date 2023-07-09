【湊得輕鬆啲】受狄龍影響教女曾打斷藤條 嚴父譚俊彥極顧家：我眼裡只有family

湊得輕鬆啲

正氣、禮貌杉杉的譚俊彥(Shaun)，受爸爸狄龍影響沿用嚴格育兒經，自稱嚴父的他教育子女，講求規矩、禮貌，更不比狄龍手軟，他曾試過重手打斷藤條，令女兒留下陰影。對於餐桌禮儀譚俊彥更尤其注重，食飯時禁止子女「飛象過河」，討厭子女浪費食物，嚴格程度有時連狄龍也忍不住開聲，叫譚俊彥收火！

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