我們無法改變出身，卻可以靠努力改變命運。25歲的中文補習導師盧逸朗（Issac Lo）在單親家庭長大，就讀Band 3中學，曾經無心向學，卻因媽媽的一句話及恩師的鼓勵，決心發奮圖強，終在中學文憑試（DSE）中文奪5**佳績。他以自身經歷勉勵學生，努力可以改變命運，逆轉人生。
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我們無法改變出身，卻可以靠努力改變命運。25歲的中文補習導師盧逸朗（Issac Lo）在單親家庭長大，就讀Band 3中學，曾經無心向學，卻因媽媽的一句話及恩師的鼓勵，決心發奮圖強，終在中學文憑試（DSE）中文奪5**佳績。他以自身經歷勉勵學生，努力可以改變命運，逆轉人生。
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我們無法改變出身，卻可以靠努力改變命運。25歲的中文補習導師盧逸朗（Issac Lo）在單親家庭長大，就讀Band 3中學，曾經無心向學，卻因媽媽的一句話及恩師的鼓勵，決心發奮圖強，終在中學文憑試（DSE）中文奪5**佳績。他以自身經歷勉勵學生，努力可以改變命運，逆轉人生。
【童學園】Band3反叛學生發奮DSE中文奪5** 逆轉成補習老師︰努力可改變命運
我們無法改變出身，卻可以靠努力改變命運。25歲的中文補習導師盧逸朗（Issac Lo）在單親家庭長大，就讀Band 3中學，曾經無心向學，卻因媽媽的一句話及恩師的鼓勵，決心發奮圖強，終在中學文憑試（DSE）中文奪5**佳績。他以自身經歷勉勵學生，努力可以改變命運，逆轉人生。
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