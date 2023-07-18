不少港人都熱愛台式飲品，但小心隱藏高卡陷阱。TOPick《活得健康啲》邀請了尚營坊註冊營養師Kiki，介紹不同款式的台式飲品，卡路里可以相差很大。同時，Kiki還分享了落單貼士，令大家可以飲得開心又健康！
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不少港人都熱愛台式飲品，但小心隱藏高卡陷阱。TOPick《活得健康啲》邀請了尚營坊註冊營養師Kiki，介紹不同款式的台式飲品，卡路里可以相差很大。同時，Kiki還分享了落單貼士，令大家可以飲得開心又健康！
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不少港人都熱愛台式飲品，但小心隱藏高卡陷阱。TOPick《活得健康啲》邀請了尚營坊註冊營養師Kiki，介紹不同款式的台式飲品，卡路里可以相差很大。同時，Kiki還分享了落單貼士，令大家可以飲得開心又健康！
【活得健康啲】台式飲品+配料熱量大比拼 營養師教健康落單貼士
不少港人都熱愛台式飲品，但小心隱藏高卡陷阱。TOPick《活得健康啲》邀請了尚營坊註冊營養師Kiki，介紹不同款式的台式飲品，卡路里可以相差很大。同時，Kiki還分享了落單貼士，令大家可以飲得開心又健康！
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