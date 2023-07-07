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【IB狀元】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼　志趣相投齊赴英國升學讀經濟

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院自前年誕生三名IB狀元後，今年再出產一位考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼。其中一對孖女分別成為狀元和榜眼，齊齊赴英國升學讀經濟。

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3564148

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【IB狀元】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼　志趣相投齊赴英國升學讀經濟

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院自前年誕生三名IB狀元後，今年再出產一位考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼。其中一對孖女分別成為狀元和榜眼，齊齊赴英國升學讀經濟。

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