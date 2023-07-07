國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院自前年誕生三名IB狀元後，今年再出產一位考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼。其中一對孖女分別成為狀元和榜眼，齊齊赴英國升學讀經濟。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3564148
×
直播中
國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院自前年誕生三名IB狀元後，今年再出產一位考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼。其中一對孖女分別成為狀元和榜眼，齊齊赴英國升學讀經濟。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3564148
今日 18:57
×
國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院自前年誕生三名IB狀元後，今年再出產一位考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼。其中一對孖女分別成為狀元和榜眼，齊齊赴英國升學讀經濟。
【IB狀元】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼 志趣相投齊赴英國升學讀經濟
國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院自前年誕生三名IB狀元後，今年再出產一位考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼。其中一對孖女分別成為狀元和榜眼，齊齊赴英國升學讀經濟。
2:04
12:15 2023/07/06
3:19
15:23 2023/06/27
3:47
00:01 2023/06/27
3:48
10:00 2023/06/17
2:04
13:19 2023/06/10
3:45
17:51 2023/06/09
4:45
16:49 2023/06/06
30:08
21:50 2023/06/05
45:56
10:51 2023/06/05
2:34
21:00 2023/06/01
2:13
20:00 2023/05/23
8:29
19:25 2023/05/18
10:57
16:37 2023/05/15
5:00
18:03 2023/05/12
11:21
17:37 2023/05/11
12:41
18:30 2023/05/08
9:42
18:15 2023/05/08