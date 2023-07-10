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【ET投資學人】第十七集：陰陽燭單獨形態：十字星（長十字星、蜻蜒十字、垂死十字）

常見陰陽燭單獨形態還有「十字星」，在圖表上見到「十字星」反映甚麼？投資者該如何部署？「長十字星」、「蜻蜒十字」、「垂死十字」均屬「十字星」形態，三者有何分別？

 

投資策略 技術分析 十字星
ET投資學人
今日 13:30
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【ET投資學人】第十七集：陰陽燭單獨形態：十字星（長十字星、蜻蜒十字、垂死十字）

常見陰陽燭單獨形態還有「十字星」，在圖表上見到「十字星」反映甚麼？投資者該如何部署？「長十字星」、「蜻蜒十字」、「垂死十字」均屬「十字星」形態，三者有何分別？

 

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【ET投資學人】第十七集：陰陽燭單獨形態：十字星（長十字星、蜻蜒十字、垂死十字）
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【ET投資學人】第十六集：陰陽燭單獨形態：大陽燭／大陰燭
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13:30 2023/07/04
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13:30 2023/06/20
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【ET投資學人】第十集：形態分析二：頭肩頂、頭肩底 具有沽出及買入訊號？ 如何計算量度跌幅及升幅？
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【ET投資學人】第九集：形態分析：雙頂、雙底 助你推測出入市位及目標價
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13:30 2023/05/09
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【ET投資學人】第七集：RSI相對強弱指標的應用
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【ET投資學人】第一集：發掘股票價值 預測股價走勢
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