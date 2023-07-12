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【TOPick一分鐘】手腳冰冷容易經痛嚴重可致不孕　一個動作每日做10秒改善宫寒

M痛、手腳冰冷等宮寒問題不容忽視，嚴重可導致子宮瘤，甚至不育。今集《TOPick一分鐘》有註冊中醫胡玘君醫師為大家推薦2招簡易暖宮法，不論在辦公室或家中，都可以輕鬆守護子宮。

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3563870

經痛
TOPick一分鐘
今日 10:00
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【TOPick一分鐘】手腳冰冷容易經痛嚴重可致不孕　一個動作每日做10秒改善宫寒

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