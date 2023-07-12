鄰近港鐵太古站及西灣河站，高層單位更加可以眺望遠海景，說的就是由恒基 (00012) 發展的鰂魚涌THE HOLBORN。該廈於於6月初起陸續入伙，今次帶大家參觀A座中層A10室，是目前唯一一房向海單位放租，實用面積是277平方呎，1房 (連套房) 間隔，同樣叫租18,800元，呎租約67.9元。
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鄰近港鐵太古站及西灣河站，高層單位更加可以眺望遠海景，說的就是由恒基 (00012) 發展的鰂魚涌THE HOLBORN。該廈於於6月初起陸續入伙，今次帶大家參觀A座中層A10室，是目前唯一一房向海單位放租，實用面積是277平方呎，1房 (連套房) 間隔，同樣叫租18,800元，呎租約67.9元。
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【2分鐘睇樓團】鰂魚涌全新樓罕有1房海景戶 叫租1.88萬都咁搶手
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