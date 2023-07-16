所謂「關關難過關關過」，每人總會遇到疫境低潮的時候，最重要的是自己的心態怎樣面對，因為路是靠自己走出來。
就如港姐陳瑞菱（Reina）在23歲時發現體內長有一個21厘米長的巨型腫瘤，令器官大移位。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3525167/
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所謂「關關難過關關過」，每人總會遇到疫境低潮的時候，最重要的是自己的心態怎樣面對，因為路是靠自己走出來。
就如港姐陳瑞菱（Reina）在23歲時發現體內長有一個21厘米長的巨型腫瘤，令器官大移位。
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今日 22:00
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所謂「關關難過關關過」，每人總會遇到疫境低潮的時候，最重要的是自己的心態怎樣面對，因為路是靠自己走出來。
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣 Reina身上留疤視為「重生」標記
所謂「關關難過關關過」，每人總會遇到疫境低潮的時候，最重要的是自己的心態怎樣面對，因為路是靠自己走出來。
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