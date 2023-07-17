【地產站Weekly Talk】英國發展商Barratt London旗下兩大新盤項目登場 一房入場32.7萬英鎊起

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最近英國為遏抑通脹，而持續加息，當地不少居民深受按揭利率高企之苦，而未敢置業，導致租盤供應日益緊張，但對於海外投資者而言，正正就是時機入市。今集請來Barratt London區域董事總經理Gary Ennis，介紹Barratt London旗下倫敦兩個新盤，價錢相宜，分別為新盤發展項目Wembley Park Gardens及大型新盤發展項目Hayes village。

記者︰劉珞珩

拍攝及剪接︰梁鑑章