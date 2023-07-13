美國息口很大機會於今年見頂，擔心銀行高息定存不再，想鎖定未來數年的回報？銀行定期外，有保證回報的儲蓄保險是否值得考慮？儲蓄保險較銀行定期回報更高？風險同樣低？「現金分紅」vs「復歸分紅」對回報有甚麼影響？今集【理財要貼地】請來高級財富管理顧問Pan Chan同大家講解。
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美國息口很大機會於今年見頂，擔心銀行高息定存不再，想鎖定未來數年的回報？銀行定期外，有保證回報的儲蓄保險是否值得考慮？儲蓄保險較銀行定期回報更高？風險同樣低？「現金分紅」vs「復歸分紅」對回報有甚麼影響？今集【理財要貼地】請來高級財富管理顧問Pan Chan同大家講解。
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【理財要貼地】儲蓄保險較銀行定期回報更高？風險同樣低？「現金分紅」vs「復歸分紅」對回報有咩影響
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18:00 2023/07/07
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