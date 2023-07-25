港式茶餐廳午餐分量多、選擇豐富，一向深受上班族歡迎。家營營養中心、香港營養師學會認可營養師温巧晴（Amy）接受TOPick訪問時指出，很多茶餐廳食物含高熱量、高脂肪和高鈉質，暗藏致肥風險。為此，她列出6款邪惡及健康選擇，並分享落單貼士。
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港式茶餐廳午餐分量多、選擇豐富，一向深受上班族歡迎。家營營養中心、香港營養師學會認可營養師温巧晴（Amy）接受TOPick訪問時指出，很多茶餐廳食物含高熱量、高脂肪和高鈉質，暗藏致肥風險。為此，她列出6款邪惡及健康選擇，並分享落單貼士。
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港式茶餐廳午餐分量多、選擇豐富，一向深受上班族歡迎。家營營養中心、香港營養師學會認可營養師温巧晴（Amy）接受TOPick訪問時指出，很多茶餐廳食物含高熱量、高脂肪和高鈉質，暗藏致肥風險。為此，她列出6款邪惡及健康選擇，並分享落單貼士。
【活得健康啲】茶餐廳午餐邪惡指數排行榜 營養師分享健康之選+落單貼士
港式茶餐廳午餐分量多、選擇豐富，一向深受上班族歡迎。家營營養中心、香港營養師學會認可營養師温巧晴（Amy）接受TOPick訪問時指出，很多茶餐廳食物含高熱量、高脂肪和高鈉質，暗藏致肥風險。為此，她列出6款邪惡及健康選擇，並分享落單貼士。
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