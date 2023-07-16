影片首頁
節目分類
更多節目
財經台
開市追揸沽
ET財智Talk
ET至高息
青姐話
溫股知新
ET開市直擊
ET個股推介
石Sir一周前瞻及異動股
石Sir午市閒談
ET投資學人
退休積滿Fund
理財要貼地
財經Hot Talk
理財最前線
ESG講呢啲
iM會客室
孫子市法
ET贏商有計
創業ideas
理財Star Talk
專題影片
地產台
新盤全面睇
2分鐘睇樓團
粵港搜房
「你」想裝修
地產站Weekly Talk
直擊驗樓
示範單位
地區‧人‧情
專題影片
家庭台
湊得輕鬆啲
童學園
靚太安樂窩
TOPick一分鐘
TOPick柴犬追星
靚太廚房
專題影片
健康台
TOPick診症室
活得健康啲
專題影片
影片首頁
節目分類
返回HKET
財經台
開市追揸沽
ET財智Talk
ET至高息
青姐話
溫股知新
ET開市直擊
ET個股推介
石Sir一周前瞻及異動股
石Sir午市閒談
ET投資學人
退休積滿Fund
理財要貼地
財經Hot Talk
理財最前線
ESG講呢啲
iM會客室
孫子市法
ET贏商有計
創業ideas
理財Star Talk
專題影片
地產台
新盤全面睇
2分鐘睇樓團
粵港搜房
「你」想裝修
地產站Weekly Talk
直擊驗樓
示範單位
地區‧人‧情
專題影片
家庭台
湊得輕鬆啲
童學園
靚太安樂窩
TOPick一分鐘
TOPick柴犬追星
靚太廚房
專題影片
健康台
TOPick診症室
活得健康啲
專題影片
理財最前線
將於
3
秒後播放下一段影片
取消
立即播放
直播經已結束
節目重温將稍後更新
直播即將開始
請稍等片刻
×
直播中
海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併
去旅行帶哪張信用卡?以為高回贈最重要? 可別忘了計算更重要的手續費了! 今集《理財最前線》，拆解海外簽帳優惠信用卡如何選擇，對比6張海外簽賬優惠信用卡:
電子支付
著數優惠
網上購物
信用卡
理財最前線
今日
09:00
詳情
×
海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併
去旅行帶哪張信用卡?以為高回贈最重要? 可別忘了計算更重要的手續費了! 今集《理財最前線》，拆解海外簽帳優惠信用卡如何選擇，對比6張海外簽賬優惠信用卡:
重新整理
登入
即時留言
0
/
200
播放中
海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併
理財最前線
今日
09:00
海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併
1:31
日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？
理財最前線
09:00
2023/07/09
日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？
1:46
【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步
理財最前線
09:00
2023/07/02
【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步
1:25
消費券轉會簡易教學 最後機會領取$100現金獎賞
理財最前線
09:26
2023/06/25
消費券轉會簡易教學 最後機會領取$100現金獎賞
1:20
銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範）
理財最前線
20:36
2023/06/18
銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範）
1:14
低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室
理財最前線
09:00
2023/06/11
低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室
1:33
支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」
理財最前線
09:00
2023/06/04
支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」
1:33
1分鐘網上報稅教學！自動預估稅款、多一個月寬限期
理財最前線
09:00
2023/05/28
1分鐘網上報稅教學！自動預估稅款、多一個月寬限期
1:24
懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支收入
理財最前線
09:00
2023/05/21
懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支收入
1:09
【理財最前線】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠？ 一張飛慳$70教學
理財最前線
09:00
2023/05/14
【理財最前線】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠？ 一張飛慳$70教學
1:22
【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？
理財最前線
09:00
2023/05/07
【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？
1:43
黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項
理財最前線
09:00
2023/04/30
黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項
1:31
北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣
理財最前線
08:00
2023/04/23
北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣
1:04
消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏
理財最前線
08:00
2023/04/16
消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏
1:07
八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼
理財最前線
09:00
2023/04/09
八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼
1:29
【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能
理財最前線
09:00
2023/04/02
【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能
1:38
【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？
理財最前線
12:00
2023/03/26
【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？
分享
分享至
facebook
複製連結
{title}