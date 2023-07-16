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海外簽賬莫只貪回贈　免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併

去旅行帶哪張信用卡?以為高回贈最重要? 可別忘了計算更重要的手續費了! 今集《理財最前線》，拆解海外簽帳優惠信用卡如何選擇，對比6張海外簽賬優惠信用卡:

 

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