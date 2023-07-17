國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院自前年誕生三名IB狀元後，今年再出產一名考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼和四名43分探花。其中一對孖女分別成為狀元和榜眼，齊齊赴英國升學讀經濟。
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國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院自前年誕生三名IB狀元後，今年再出產一名考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼和四名43分探花。其中一對孖女分別成為狀元和榜眼，齊齊赴英國升學讀經濟。
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國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院自前年誕生三名IB狀元後，今年再出產一名考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼和四名43分探花。其中一對孖女分別成為狀元和榜眼，齊齊赴英國升學讀經濟。
【童學園】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼 志趣相投齊赴英國升學讀經濟
國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院自前年誕生三名IB狀元後，今年再出產一名考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼和四名43分探花。其中一對孖女分別成為狀元和榜眼，齊齊赴英國升學讀經濟。
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