ViuTV皇牌節目《全民造星V》昨晚（7月16日）在九展舉行總決賽，冠、亞、季軍分別由Lyman（香胤宅）、KC（黃家灝）及亨仔（陳鎮亨）奪得，三甲於賽後齊齊接受傳媒訪問，分享獲獎心情。
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ViuTV皇牌節目《全民造星V》昨晚（7月16日）在九展舉行總決賽，冠、亞、季軍分別由Lyman（香胤宅）、KC（黃家灝）及亨仔（陳鎮亨）奪得，三甲於賽後齊齊接受傳媒訪問，分享獲獎心情。
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今日 12:08
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ViuTV皇牌節目《全民造星V》昨晚（7月16日）在九展舉行總決賽，冠、亞、季軍分別由Lyman（香胤宅）、KC（黃家灝）及亨仔（陳鎮亨）奪得，三甲於賽後齊齊接受傳媒訪問，分享獲獎心情。
【全民造星V】Lyman獲太太陪留港發展 WinWin燒肉賀KC亨仔兼顧學業與音樂
ViuTV皇牌節目《全民造星V》昨晚（7月16日）在九展舉行總決賽，冠、亞、季軍分別由Lyman（香胤宅）、KC（黃家灝）及亨仔（陳鎮亨）奪得，三甲於賽後齊齊接受傳媒訪問，分享獲獎心情。
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