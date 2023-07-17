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【ET投資學人】第十八集：陰陽燭單獨形態：陀螺、射擊之星、吊頸、錘頭、倒轉錘頭
常見陰陽燭單獨形態，還有陀螺、射擊之星、吊頸、錘頭、倒轉錘頭。這些形態對後市有何啟示？投資者遇上這些形態該如何部署？有甚麼要注意？
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ET投資學人
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【ET投資學人】第十八集：陰陽燭單獨形態：陀螺、射擊之星、吊頸、錘頭、倒轉錘頭
常見陰陽燭單獨形態，還有陀螺、射擊之星、吊頸、錘頭、倒轉錘頭。這些形態對後市有何啟示？投資者遇上這些形態該如何部署？有甚麼要注意？
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【ET投資學人】第十八集：陰陽燭單獨形態：陀螺、射擊之星、吊頸、錘頭、倒轉錘頭
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