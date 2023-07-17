ViuTV皇牌節目《全民造星V》昨晚（7月16日）在九展舉行總決賽，今屆的賽制創新，邀得一眾《造星》師兄、師姐伙拍師弟合作參賽，為觀眾帶來新景象。 P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）和楊安妮（Win Win）分別跟Snoopy（詹仕偉）和KC（黃家灝）合作出賽，二人於騷後一同受訪，分享個人感受。
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ViuTV皇牌節目《全民造星V》昨晚（7月16日）在九展舉行總決賽，今屆的賽制創新，邀得一眾《造星》師兄、師姐伙拍師弟合作參賽，為觀眾帶來新景象。 P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）和楊安妮（Win Win）分別跟Snoopy（詹仕偉）和KC（黃家灝）合作出賽，二人於騷後一同受訪，分享個人感受。
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今日 17:53
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ViuTV皇牌節目《全民造星V》昨晚（7月16日）在九展舉行總決賽，今屆的賽制創新，邀得一眾《造星》師兄、師姐伙拍師弟合作參賽，為觀眾帶來新景象。 P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）和楊安妮（Win Win）分別跟Snoopy（詹仕偉）和KC（黃家灝）合作出賽，二人於騷後一同受訪，分享個人感受。
【全民造星V】Phoebus性感演出暫未敢騷肌 Win Win無懼狂蜂浪蝶對KC有信心
ViuTV皇牌節目《全民造星V》昨晚（7月16日）在九展舉行總決賽，今屆的賽制創新，邀得一眾《造星》師兄、師姐伙拍師弟合作參賽，為觀眾帶來新景象。 P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）和楊安妮（Win Win）分別跟Snoopy（詹仕偉）和KC（黃家灝）合作出賽，二人於騷後一同受訪，分享個人感受。
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