【TOPick診症室】指甲腫脹有黑線恐是癌症警號　醫生拆解指甲健康密碼

TOPick診症室

不同指甲狀況可以由不同因素造成，同時亦可反映身體不同健康問題。香港皮膚科專科醫生黃之鍵接受TOPick訪問時表示，正常的指甲一般呈粉紅色，半月牙的位置為白色，通常不會看到有其他色素的情況，而指甲離開甲床前端的部分應呈白色，表面光滑。

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