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【開市追揸沽】內地GDP遜預期大市點走？TSLA績前怎部署？

內地第二季GDP按年增長6.3%，為兩年以來最高，惟差過市場預期的7.1%，今年上半年計，GDP則按年升5.5%，多家大行相應下調內地全年經濟增長目標，港股會應聲向下，抑或繼續憧憬內地「大救市」向上炒？Tesla（TSLA.US）周三收市後公布第二季業績，市場預期收入按年及按季均增長45%，經調整盈利料僅增長9%，Tesla股價第二季至今已累升逾35%，業績出爐在即怎部署？太一資本管理研究部董事湯麗鴻（Kimmy）今早9時於《開市追揸沽》為你捕捉港股、美股大市焦點。

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 經濟 經濟數據表現 遜於預期 GDP 恒生指數 港股 美股 股票 技術分析
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【開市追揸沽】內地GDP遜預期大市點走？TSLA績前怎部署？

內地第二季GDP按年增長6.3%，為兩年以來最高，惟差過市場預期的7.1%，今年上半年計，GDP則按年升5.5%，多家大行相應下調內地全年經濟增長目標，港股會應聲向下，抑或繼續憧憬內地「大救市」向上炒？Tesla（TSLA.US）周三收市後公布第二季業績，市場預期收入按年及按季均增長45%，經調整盈利料僅增長9%，Tesla股價第二季至今已累升逾35%，業績出爐在即怎部署？太一資本管理研究部董事湯麗鴻（Kimmy）今早9時於《開市追揸沽》為你捕捉港股、美股大市焦點。

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