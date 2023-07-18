【靚太安樂窩】運動公關娶波鞋設計師一屋靚珍藏晒冷　最貴一對一晚升值$1400

靚太安樂窩

喜歡收藏波衫和波鞋的運動公關Gordon，緣份令她遇上了Reebok運動鞋設計師梁嘉詠(Wing)，拍拖數年後就結成夫妻，兩人都有共同興趣，一個喜歡收藏，一個喜歡設計，完全是天作之合！Gordon表示自己熱愛波鞋的程度，連帶太太的同事都知道，因此每當有新產品面世，都會優先通知他！

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