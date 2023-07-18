將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【靚太安樂窩】運動公關娶波鞋設計師一屋靚珍藏晒冷　最貴一對一晚升值$1400

喜歡收藏波衫和波鞋的運動公關Gordon，緣份令她遇上了Reebok運動鞋設計師梁嘉詠(Wing)，拍拖數年後就結成夫妻，兩人都有共同興趣，一個喜歡收藏，一個喜歡設計，完全是天作之合！Gordon表示自己熱愛波鞋的程度，連帶太太的同事都知道，因此每當有新產品面世，都會優先通知他！

全文：https://topick.hket.com/article/3562296/

時裝服飾 產品 運動 運動 設計師 設計
靚太安樂窩
今日 21:00
詳情
×

【靚太安樂窩】運動公關娶波鞋設計師一屋靚珍藏晒冷　最貴一對一晚升值$1400

喜歡收藏波衫和波鞋的運動公關Gordon，緣份令她遇上了Reebok運動鞋設計師梁嘉詠(Wing)，拍拖數年後就結成夫妻，兩人都有共同興趣，一個喜歡收藏，一個喜歡設計，完全是天作之合！Gordon表示自己熱愛波鞋的程度，連帶太太的同事都知道，因此每當有新產品面世，都會優先通知他！

全文：https://topick.hket.com/article/3562296/

播放中
【靚太安樂窩】運動公關娶波鞋設計師一屋靚珍藏晒冷　最貴一對一晚升值$1400
靚太安樂窩
今日 21:00
【靚太安樂窩】運動公關娶波鞋設計師一屋靚珍藏晒冷　最貴一對一晚升值$1400
1:52
【靚太安樂窩】懶人必學零失敗5大高質食譜　10分鐘神還原高級餐廳味道
靚太安樂窩
21:00 2023/07/11
【靚太安樂窩】懶人必學零失敗5大高質食譜　10分鐘神還原高級餐廳味道
3:59
【靚太安樂窩】打開運動公關的波衫衣櫃　偶像不幸離世成無價寶：多多錢不會賣
靚太安樂窩
21:00 2023/07/04
【靚太安樂窩】打開運動公關的波衫衣櫃　偶像不幸離世成無價寶：多多錢不會賣
3:03
【靚太安樂窩】200隻限量figure大公開 沈震軒花百萬買「男人的浪漫」
靚太安樂窩
21:00 2023/06/27
【靚太安樂窩】200隻限量figure大公開 沈震軒花百萬買「男人的浪漫」
2:10
【靚太安樂窩】OL必學快靚正消滯解膩食譜　6大天然酵素食物助腸道蠕動清宿便
靚太安樂窩
21:00 2023/06/20
【靚太安樂窩】OL必學快靚正消滯解膩食譜　6大天然酵素食物助腸道蠕動清宿便
3:47
【靚太安樂窩】2招KO新鞋落地頂趾刮腳兼流血　醒你了解腳形揀鞋款+鞋履保養貼士
靚太安樂窩
21:00 2023/06/13
【靚太安樂窩】2招KO新鞋落地頂趾刮腳兼流血　醒你了解腳形揀鞋款+鞋履保養貼士
2:18
【靚太安樂窩】送甚麼禮物能夠討爸歡心？　父親節送LG Styler「家」點心思！
靚太安樂窩
21:00 2023/06/06
【靚太安樂窩】送甚麼禮物能夠討爸歡心？　父親節送LG Styler「家」點心思！
1:16
【靚太安樂窩】噴抽式清洗機深層清潔無難度　居家及汽車必備織物的家品救星
靚太安樂窩
21:00 2023/05/30
【靚太安樂窩】噴抽式清洗機深層清潔無難度　居家及汽車必備織物的家品救星
2:37
【靚太安樂窩】產後紮肚助收細骨架重塑身形　拆解謬誤Q&A教揀合適紮身療程
靚太安樂窩
21:00 2023/05/23
【靚太安樂窩】產後紮肚助收細骨架重塑身形　拆解謬誤Q&A教揀合適紮身療程
2:41
【靚太安樂窩】經歷一事從補習老師轉做環保花藝師　永續花藝助沉澱思緒治療身心靈
靚太安樂窩
21:00 2023/05/16
【靚太安樂窩】經歷一事從補習老師轉做環保花藝師　永續花藝助沉澱思緒治療身心靈
3:49
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全
靚太安樂窩
21:00 2023/05/09
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全
3:13
【靚太安樂窩】別墅花園打造成私人健身室 直擊沈震軒港版「The Iron Paradise」
靚太安樂窩
21:00 2023/05/02
【靚太安樂窩】別墅花園打造成私人健身室 直擊沈震軒港版「The Iron Paradise」
2:14
【靚太安樂窩】居家好幫手HIZERO F100仿生潔地機　無揚塵+液固分離設計拒絕二次污染
靚太安樂窩
21:00 2023/04/25
【靚太安樂窩】居家好幫手HIZERO F100仿生潔地機　無揚塵+液固分離設計拒絕二次污染
2:05
【靚太安樂窩】9大行山用品隨時救你一命　行山裝備Check list+路線推介
靚太安樂窩
21:00 2023/04/18
【靚太安樂窩】9大行山用品隨時救你一命　行山裝備Check list+路線推介
3:33
【靚太安樂窩】藝人方俊九龍塘2000呎豪宅 打造成海陸空寵物之家
靚太安樂窩
21:00 2023/04/11
【靚太安樂窩】藝人方俊九龍塘2000呎豪宅 打造成海陸空寵物之家
3:05
【靚太安樂窩】2023春夏妝容趨勢及護膚指南　公開啞緻底妝+野生眉+持妝秘笈
靚太安樂窩
21:00 2023/04/04
【靚太安樂窩】2023春夏妝容趨勢及護膚指南　公開啞緻底妝+野生眉+持妝秘笈
2:59
【靚太安樂窩】因應成長需要改變兒童房設計　悉心揀選7大傢俱助身心健康
靚太安樂窩
21:00 2023/03/28
【靚太安樂窩】因應成長需要改變兒童房設計　悉心揀選7大傢俱助身心健康
3:08
【靚太安樂窩】留意毛孩誤食中毒症狀　正確揀選寵物食物維持均衡營養攝取
靚太安樂窩
21:00 2023/03/21
【靚太安樂窩】留意毛孩誤食中毒症狀　正確揀選寵物食物維持均衡營養攝取
3:23
【靚太安樂窩】英國購入近千件英女皇古董家具　方俊打造皇室氣派安樂窩
靚太安樂窩
21:00 2023/03/14
【靚太安樂窩】英國購入近千件英女皇古董家具　方俊打造皇室氣派安樂窩
3:38
【靚太安樂窩】投資8位數購入3千呎獨立屋　走入沈慧林周末渡假後花園
靚太安樂窩
21:00 2023/03/07
【靚太安樂窩】投資8位數購入3千呎獨立屋　走入沈慧林周末渡假後花園