金管局自2009年推出逆周期收緊按揭措施以來，近日放寬3項按揭措施，對本地樓市刺激有多大？面對港息仍有機會上升，住宅樓價至今年6月底，已由2021年高峰下跌13%，香港樓市前景如何？本港經濟復常較預期慢，零售商鋪及寫字樓前景又如何？《ET財智TALK》請來高力研究部主管李婉茵(Kathy)，分析本港住宅、零售商鋪及寫樓字走勢。
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金管局自2009年推出逆周期收緊按揭措施以來，近日放寬3項按揭措施，對本地樓市刺激有多大？面對港息仍有機會上升，住宅樓價至今年6月底，已由2021年高峰下跌13%，香港樓市前景如何？本港經濟復常較預期慢，零售商鋪及寫字樓前景又如何？《ET財智TALK》請來高力研究部主管李婉茵(Kathy)，分析本港住宅、零售商鋪及寫樓字走勢。
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【ET財智Talk】住宅樓價續向下調整？ 高力李婉茵分析本地住宅、商鋪及寫字樓前景及機遇
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19:45 2023/07/10
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