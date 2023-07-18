【首爾直撃】《Barbie芭比》瑪歌羅比談演出挑戰與困難　分享新作訊息：不可能追求完美

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電影《Barbie芭比》將於本周四（7月20日）在香港上映，大家準備投入Barbie的粉紅世界了嗎？

電影的主要演員Margot Robbie（瑪歌羅比）、America Ferrera，以及導演Greta Gerwig，馬不停蹄到不同地方為電影宣傳，3人在7月初曾到韓國首爾與粉絲見面、參與記者會，也有接受TOPick專訪，分享與《Barbie》之間的種種。

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記者：陳淑霖