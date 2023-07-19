【TOPick一分鐘】一人食飯/帶飯必學食譜推介　10分鐘惹味住家料理送飯一流

TOPick一分鐘

辛苦工作一日，收工當然要極速回家食晚飯，然後好好享受Me time來個短暫「耍廢人生」。今集《TOPick一分鐘》有Food Blogger Angel和大家分享懶人食譜，做法簡單而且送飯一流，即使零廚藝都不會「炸廚房」! 當中包括: 甜辣爽口Bang Bang蝦滑、「糧尾拯星」天津飯(蟹玉丼)、健康之選味噌煮南瓜肉燥等。事不宜遲，即刻開飯!

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