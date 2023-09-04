在社區中心活動室，正有一班小朋友上跆拳道班，多位教練穿梭在小學員之間，當中有位教練坐著輪椅，有人不禁疑問，跆拳道有不少踢腳動作，輪椅人士也可參與嗎？陳嘉敏就以自己化為答案，告知大家是可行的！不止跆拳道，她更以自身經歷，向大眾引證殘障人士有很多可能，早前她就圓夢戴四方帽學士學位畢業。
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在社區中心活動室，正有一班小朋友上跆拳道班，多位教練穿梭在小學員之間，當中有位教練坐著輪椅，有人不禁疑問，跆拳道有不少踢腳動作，輪椅人士也可參與嗎？陳嘉敏就以自己化為答案，告知大家是可行的！不止跆拳道，她更以自身經歷，向大眾引證殘障人士有很多可能，早前她就圓夢戴四方帽學士學位畢業。
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在社區中心活動室，正有一班小朋友上跆拳道班，多位教練穿梭在小學員之間，當中有位教練坐著輪椅，有人不禁疑問，跆拳道有不少踢腳動作，輪椅人士也可參與嗎？陳嘉敏就以自己化為答案，告知大家是可行的！不止跆拳道，她更以自身經歷，向大眾引證殘障人士有很多可能，早前她就圓夢戴四方帽學士學位畢業。
【童學園】不明罕見病突襲仍心繫SEN童 輪椅女生戰勝障礙取學位教跆拳道
在社區中心活動室，正有一班小朋友上跆拳道班，多位教練穿梭在小學員之間，當中有位教練坐著輪椅，有人不禁疑問，跆拳道有不少踢腳動作，輪椅人士也可參與嗎？陳嘉敏就以自己化為答案，告知大家是可行的！不止跆拳道，她更以自身經歷，向大眾引證殘障人士有很多可能，早前她就圓夢戴四方帽學士學位畢業。
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