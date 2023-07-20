【「你」想裝修】600呎新居大改造色彩繽紛之家 屋形主題彷如童話造景

「你」想裝修

讓我們一同進入位於馬灣珀麗灣的600呎3房單位，欣賞這個色彩繽紛的夢幻之家。優雅而鮮艷的色調，彷如童話世界般的造景，讓人彷彿置身於幻想的境界。屋主媚媚從小就熱愛色彩，尤其對家具和裝飾品情有獨鍾，收集了許多豐富多彩的物品。為了展現這些美麗的家品和飾物，她選擇了繽紛多彩的裝修風格，讓整個家居煥然一新。