半百之年喜獲女兒的黃澤鋒，可愛女兒黃熙恩(小黃妃)快將4歲了，為了令女兒有個有愛又不愁生活的溫暖之家，澤鋒星期一至日都開工，基本上年中無休，為的就是多賺1蚊！再辛苦都不怕，回家看到女兒飛撲迎接，被女兒笑容融化的他更不介意連姓都改埋，他苦笑說：「我唔再姓黃，姓「蝦」，叫「蝦爹爹」！」
×
直播中
半百之年喜獲女兒的黃澤鋒，可愛女兒黃熙恩(小黃妃)快將4歲了，為了令女兒有個有愛又不愁生活的溫暖之家，澤鋒星期一至日都開工，基本上年中無休，為的就是多賺1蚊！再辛苦都不怕，回家看到女兒飛撲迎接，被女兒笑容融化的他更不介意連姓都改埋，他苦笑說：「我唔再姓黃，姓「蝦」，叫「蝦爹爹」！」
今日 10:00
×
【湊得輕鬆啲】 戒說髒話收歛壞脾氣 黃澤鋒「黃大仙」上身用愛管教女兒
3:23
10:00 2023/07/16
3:31
10:00 2023/07/09
3:48
10:00 2023/07/02
3:45
10:00 2023/06/25
3:49
10:00 2023/06/18
3:19
10:00 2023/06/11
3:17
10:00 2023/06/04
3:17
10:00 2023/05/28
3:35
10:00 2023/05/21
3:46
10:00 2023/05/14
3:48
10:00 2023/05/07
3:01
10:00 2023/04/30
1:30
10:00 2023/04/23
3:46
10:00 2023/04/16
2:43
10:00 2023/04/09
3:23
10:00 2023/04/02
1:09
10:00 2023/03/26
3:35
10:00 2023/03/19
3:41
10:00 2023/03/12