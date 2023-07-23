【湊得輕鬆啲】 戒說髒話收歛壞脾氣 黃澤鋒「黃大仙」上身用愛管教女兒

湊得輕鬆啲

半百之年喜獲女兒的黃澤鋒，可愛女兒黃熙恩(小黃妃)快將4歲了，為了令女兒有個有愛又不愁生活的溫暖之家，澤鋒星期一至日都開工，基本上年中無休，為的就是多賺1蚊！再辛苦都不怕，回家看到女兒飛撲迎接，被女兒笑容融化的他更不介意連姓都改埋，他苦笑說：「我唔再姓黃，姓「蝦」，叫「蝦爹爹」！」

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