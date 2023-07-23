【TOPick柴犬追星】與奶奶同居5年沒婆媳糾紛　「阿姨」徐蒨寧+Amy姐尊重對方互笠高帽

TOPick柴犬追星

婆媳矛盾一直發生在不少家庭當中，稍一不慎便會觸發兩代大戰。其實，現實中亦有相處融洽的兩婆媳，就如ViuTV早前播放的《廚神奶奶是你媽》，多對婆媳不但情同母女，更默契十足。

TOPick邀請了其中一對模範婆媳──《最後一屆口罩小姐選舉》亞軍「阿姨」徐蒨寧與其奶奶Amy姐，齊齊分享婆媳相處之道。

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場地：They Date Day Party

記者：梁樂欣