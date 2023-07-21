【地區‧人‧情】日韓爆紅個人色彩測試殺入香港 過程詳細兼附測試報告 你又是什麼季節的人？

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第一印象非常重要，心理學家指出初次見面的7秒鐘，就能建立起對某人的形象。而你又有多了解自己的外型呢？近來日韓正在流行一種叫「個人⾊彩診斷」的分析法，透過膚⾊、瞳⾊、髮色、唇⾊等綜合項⽬目，將每個⼈的適合顏⾊分成「春、夏、 秋、冬」四種類型。這股熱潮更吹到來香港，連香港也有個人色彩分析的專門店，今次就由我們兩個記者，親身去實測一下啦！