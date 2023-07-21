內地擬放寬一綫城市房貸限制，容許目前名下無物業的市民，可按首套按揭貸款的首付比例及利率優惠買樓，內房股一連兩日反彈，碧桂園 （02007） 及碧桂園服務 （06098） 為周四表現最佳藍籌，內地接連傳出鬆綁政策內房股有救？舜宇光學 （02382） 周四發盈警後股價急跌逾13%，最新數據指，全球第二季智能手機出貨量按年降11%，連跌6季，手機設備股前景如何？股價會否繼續尋底？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解大市焦點板塊。
×
直播中
內地擬放寬一綫城市房貸限制，容許目前名下無物業的市民，可按首套按揭貸款的首付比例及利率優惠買樓，內房股一連兩日反彈，碧桂園 （02007） 及碧桂園服務 （06098） 為周四表現最佳藍籌，內地接連傳出鬆綁政策內房股有救？舜宇光學 （02382） 周四發盈警後股價急跌逾13%，最新數據指，全球第二季智能手機出貨量按年降11%，連跌6季，手機設備股前景如何？股價會否繼續尋底？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解大市焦點板塊。
今日 08:40
×
【ET開市直擊】傳鬆綁政策內房有冇救？ 受累盈警手機股續捱沽？
51:45
08:40 2023/07/20
49:03
08:40 2023/07/19
49:18
08:40 2023/07/14
49:18
08:40 2023/07/13
48:06
08:40 2023/07/12
49:26
08:40 2023/07/11
45:31
08:40 2023/07/07
56:16
08:40 2023/07/06
51:32
08:40 2023/07/05
45:55
08:40 2023/07/04
49:12
08:40 2023/06/30
53:16
08:40 2023/06/29
54:35
08:40 2023/06/28
46:49
08:40 2023/06/27
50:10
08:40 2023/06/23
56:56
08:40 2023/06/21
46:33
08:40 2023/06/20
43:18
08:40 2023/06/16
45:01
08:40 2023/06/15
51:43
08:40 2023/06/14