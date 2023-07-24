傳統名校德望學校相隔5年再出產女狀元，成為今屆中學文憑試（DSE）僅有的4名狀元之一。取得7科5**的女狀元鄭苡晴（Eden）決定升讀醫科，但選科原因並非單單「拯救病人」或「好有意義」這麼簡單，她從照顧患腦退化症的外婆中，發掘出自己關愛病人的一面，啟發她立志從醫。
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傳統名校德望學校相隔5年再出產女狀元，成為今屆中學文憑試（DSE）僅有的4名狀元之一。取得7科5**的女狀元鄭苡晴（Eden）決定升讀醫科，但選科原因並非單單「拯救病人」或「好有意義」這麼簡單，她從照顧患腦退化症的外婆中，發掘出自己關愛病人的一面，啟發她立志從醫。
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傳統名校德望學校相隔5年再出產女狀元，成為今屆中學文憑試（DSE）僅有的4名狀元之一。取得7科5**的女狀元鄭苡晴（Eden）決定升讀醫科，但選科原因並非單單「拯救病人」或「好有意義」這麼簡單，她從照顧患腦退化症的外婆中，發掘出自己關愛病人的一面，啟發她立志從醫。
【童學園】港大父母育成德望女狀元 患腦退化外婆引領從醫志向【附3大讀書法】
傳統名校德望學校相隔5年再出產女狀元，成為今屆中學文憑試（DSE）僅有的4名狀元之一。取得7科5**的女狀元鄭苡晴（Eden）決定升讀醫科，但選科原因並非單單「拯救病人」或「好有意義」這麼簡單，她從照顧患腦退化症的外婆中，發掘出自己關愛病人的一面，啟發她立志從醫。
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