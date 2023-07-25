糖尿病，相信大家都不陌生。而妊娠糖尿病，你又認識幾多呢? 今集《靚太廚房》有註冊營養師Vivian講解妊娠糖尿病的成因、影響及高危人士類別，亦會介紹健康營養食譜。關心準媽媽和BB健康的話，你必須睇，去片!
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【靚太安樂窩】孕期胡亂戒食澱粉質有礙寶寶發育 識揀識食控制血糖無懼妊娠糖尿病
糖尿病，相信大家都不陌生。而妊娠糖尿病，你又認識幾多呢? 今集《靚太廚房》有註冊營養師Vivian講解妊娠糖尿病的成因、影響及高危人士類別，亦會介紹健康營養食譜。關心準媽媽和BB健康的話，你必須睇，去片!
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