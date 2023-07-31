肝臟作為人體的排毒代謝器宮，對人體健康是非常重要的。對於傷肝的行為，坊間亦有臨臨種種的說法，不少老一輩更深信「捱夜飲酒」是非常傷肝；又相信「以形補形」，即食用動物的器官即可滋補人身上的對應器官。究竟以上種種說法是否正確 ? TOPick 是次便訪問了腸胃肝臟科專科李達榮醫生，為大家解構5大肝臟的迷思。
×
直播中
肝臟作為人體的排毒代謝器宮，對人體健康是非常重要的。對於傷肝的行為，坊間亦有臨臨種種的說法，不少老一輩更深信「捱夜飲酒」是非常傷肝；又相信「以形補形」，即食用動物的器官即可滋補人身上的對應器官。究竟以上種種說法是否正確 ? TOPick 是次便訪問了腸胃肝臟科專科李達榮醫生，為大家解構5大肝臟的迷思。
今日 22:00
×
【TOPick診症室】捱夜飲酒會傷肝？食豬肝可「以形補形」？ 醫生揭5大肝臟迷思
3:28
22:00 2023/07/24
3:52
22:00 2023/07/17
2:59
22:00 2023/07/10
3:46
22:00 2023/07/03
2:59
22:00 2023/06/26
3:52
22:00 2023/06/19
3:26
22:00 2023/06/12
2:52
22:00 2023/06/05
2:57
22:00 2023/05/29
3:34
22:00 2023/05/22
4:05
22:00 2023/05/15
1:18
22:00 2023/05/08
3:05
22:00 2023/05/01
3:54
22:00 2023/04/24
3:45
22:00 2023/04/17
1:08
22:00 2023/04/10
5:46
22:00 2023/04/03
2:58
22:00 2023/03/27
3:53
22:00 2023/03/20