【TOPick診症室】捱夜飲酒會傷肝？食豬肝可「以形補形」？ 醫生揭5大肝臟迷思

TOPick診症室

肝臟作為人體的排毒代謝器宮，對人體健康是非常重要的。對於傷肝的行為，坊間亦有臨臨種種的說法，不少老一輩更深信「捱夜飲酒」是非常傷肝；又相信「以形補形」，即食用動物的器官即可滋補人身上的對應器官。究竟以上種種說法是否正確 ? TOPick 是次便訪問了腸胃肝臟科專科李達榮醫生，為大家解構5大肝臟的迷思。

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