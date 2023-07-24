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【ET財智Talk】英鎊領漲G10貨幣升勢能否持續？日圓將會爆上？ 渣打陳正犖解構邊隻貨幣最值博

超級央行周殺到，本周美國、歐洲、日本均有議息結果出爐。近期美國通脹持續回落，市場預期息口將見頂，曾拖累美元指數失守100關口，創逾一年低位。美元會否步入「技術性熊市」？非美貨幣中，英鎊在今年第二季度成爲G10貨幣中表現最強勁的貨幣，升勢能否持續？日圓雖未扭轉今年跌幅，但踏入七月持續轉強。未來哪些貨幣最值博？《ET財智TALK》請來渣打財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖為大家分析。

經濟衰退 貨幣政策 財政政策 定期存款 經濟數據表現 外滙 財富及資產管理 指數 日圓 歐洲
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【ET財智Talk】英鎊領漲G10貨幣升勢能否持續？日圓將會爆上？ 渣打陳正犖解構邊隻貨幣最值博

超級央行周殺到，本周美國、歐洲、日本均有議息結果出爐。近期美國通脹持續回落，市場預期息口將見頂，曾拖累美元指數失守100關口，創逾一年低位。美元會否步入「技術性熊市」？非美貨幣中，英鎊在今年第二季度成爲G10貨幣中表現最強勁的貨幣，升勢能否持續？日圓雖未扭轉今年跌幅，但踏入七月持續轉強。未來哪些貨幣最值博？《ET財智TALK》請來渣打財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖為大家分析。

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