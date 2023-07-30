【湊得輕鬆啲】家有3人2犬5貓　90後女生樂做全職媽媽湊「8仔女」

湊得輕鬆啲

來到年輕媽媽Melaine的家中，熱鬧非常，一屋十口，她笑言跟丈夫育有8孩，包括2歲女兒、兩隻貓和5隻貓。她指教貓狗跟人仔如出一轍，投放多少心機時間教導照顧，自會有幾多成果，故此，當陀著女兒時，Melaine決意放棄事業，選擇從事全職媽媽，陪伴女兒成長，教導她從小愛護動物，跟貓狗家姐哥哥融洽相處。

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