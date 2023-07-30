來到年輕媽媽Melaine的家中，熱鬧非常，一屋十口，她笑言跟丈夫育有8孩，包括2歲女兒、兩隻貓和5隻貓。她指教貓狗跟人仔如出一轍，投放多少心機時間教導照顧，自會有幾多成果，故此，當陀著女兒時，Melaine決意放棄事業，選擇從事全職媽媽，陪伴女兒成長，教導她從小愛護動物，跟貓狗家姐哥哥融洽相處。
×
直播中
來到年輕媽媽Melaine的家中，熱鬧非常，一屋十口，她笑言跟丈夫育有8孩，包括2歲女兒、兩隻貓和5隻貓。她指教貓狗跟人仔如出一轍，投放多少心機時間教導照顧，自會有幾多成果，故此，當陀著女兒時，Melaine決意放棄事業，選擇從事全職媽媽，陪伴女兒成長，教導她從小愛護動物，跟貓狗家姐哥哥融洽相處。
今日 10:00
×
【湊得輕鬆啲】家有3人2犬5貓 90後女生樂做全職媽媽湊「8仔女」
2:32
10:00 2023/07/23
3:23
10:00 2023/07/16
3:31
10:00 2023/07/09
3:48
10:00 2023/07/02
3:45
10:00 2023/06/25
3:49
10:00 2023/06/18
3:19
10:00 2023/06/11
3:17
10:00 2023/06/04
3:17
10:00 2023/05/28
3:35
10:00 2023/05/21
3:46
10:00 2023/05/14
3:48
10:00 2023/05/07
3:01
10:00 2023/04/30
1:30
10:00 2023/04/23
3:46
10:00 2023/04/16
2:43
10:00 2023/04/09
3:23
10:00 2023/04/02
1:09
10:00 2023/03/26
3:35
10:00 2023/03/19