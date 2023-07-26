由中洲置業發展的火炭星凱‧堤岸，已於6月底起入伙。星凱‧堤岸賣點為距離港鐵火炭站不足1分鐘步程，舉步即可連接東鐵綫，吸引不少內地大學生及本港家庭客承租，至今已錄超過60宗租務。今集《2分鐘睇樓團》便帶大家參觀一個星凱‧堤岸的2房連儲物室租盤，為1座低層E室，實用面積573平方呎，是2房連儲物室及開放式廚房間隔；現時叫租2.3萬元，屬同戶型之中最便宜的租盤。
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由中洲置業發展的火炭星凱‧堤岸，已於6月底起入伙。星凱‧堤岸賣點為距離港鐵火炭站不足1分鐘步程，舉步即可連接東鐵綫，吸引不少內地大學生及本港家庭客承租，至今已錄超過60宗租務。今集《2分鐘睇樓團》便帶大家參觀一個星凱‧堤岸的2房連儲物室租盤，為1座低層E室，實用面積573平方呎，是2房連儲物室及開放式廚房間隔；現時叫租2.3萬元，屬同戶型之中最便宜的租盤。
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【2分鐘睇樓團】行去港鐵火炭站唔駛1分鐘！星凱‧堤岸2房連儲物室單位 叫租2.3萬元起
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