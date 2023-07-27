由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》即將登陸香港！近年於世界各地作巡迴展出之teamLab展覽引起朝聖熱潮及媒體報導，是次《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》展覽將是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元展覽，置身由參加者共同創造的藝術世界，在此可以發揮無限想像，每個人均成為藝術家，探索生活的無限可能性！由2023年7月9日至2024年1月14日邀請您一同走進teamLab互動夢幻藝術世界，感受科技與藝術完美融合的空間！
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由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》即將登陸香港！近年於世界各地作巡迴展出之teamLab展覽引起朝聖熱潮及媒體報導，是次《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》展覽將是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元展覽，置身由參加者共同創造的藝術世界，在此可以發揮無限想像，每個人均成為藝術家，探索生活的無限可能性！由2023年7月9日至2024年1月14日邀請您一同走進teamLab互動夢幻藝術世界，感受科技與藝術完美融合的空間！
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《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》展覽 登陸香港MegaBox
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