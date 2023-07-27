提到兒時最愛的兒童節目，相信少不了超人氣節目《Teletubbies天線寶寶》，4個可愛趣怪的Teletubbies於神奇幻想空間放空玩樂，絕對是童年回憶之一！今個暑假，由7月15日至8月31日，Teletubbies 4大角色將首度穿梭時空將神奇島帶到YOHO MALL I ，驚喜現身佔地近2,500 呎「夏日尋寶寶」主題裝置，全場多達60 隻隱藏Teletubbies 以不同造型姿勢藏身場內等你一一捕捉！
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提到兒時最愛的兒童節目，相信少不了超人氣節目《Teletubbies天線寶寶》，4個可愛趣怪的Teletubbies於神奇幻想空間放空玩樂，絕對是童年回憶之一！今個暑假，由7月15日至8月31日，Teletubbies 4大角色將首度穿梭時空將神奇島帶到YOHO MALL I ，驚喜現身佔地近2,500 呎「夏日尋寶寶」主題裝置，全場多達60 隻隱藏Teletubbies 以不同造型姿勢藏身場內等你一一捕捉！
今日 18:02
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【商場活動】童年回憶殺！YOHO MALL與您「夏日尋寶寶」 4大天線寶寶+８大奇幻場境捉迷藏
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