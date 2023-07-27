【商場活動】新城市廣場【獨角獸狂想曲】陪你打卡 同場設《芝麻街》期間限定店首賣多款精品

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夏日到來，新城市廣場將於7月起為大家呈獻浪接浪的精彩消暑活動，重點推介充滿仙氣又吸睛的【獨角獸狂想曲】，誠邀大家參加盛大的獨角獸夏日沙灘派對；亦會為大家帶來【《芝麻街》夏日沙田遊】，《芝麻街》人氣角色將會坐鎮與各位粉絲selfie，亦設有《芝麻街》期間限定店，獨家首賣多款《芝麻街》精品；此外，同場更會舉辦「夏日文青手作美食市集」，現場佈置及多間本地小店發售的精品及食品都特地加入沙田特色，貼合一眾「沙田友」的口味。