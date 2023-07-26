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新都會廣場「毛孩水動•樂」 夏日狂歡派對 7大寵物遊樂裝置+首個毛孩嬉水池

正所謂「家有一『寵』，如有一寶」，盛夏之時當然不少得帶毛孩們外出盡情揮灑汗水，歡度激爽暑假！葵芳新都會廣場將於7月28日至9月3日「毛孩水動•樂」 夏日狂歡派對，帶來一連串專屬汪星人的4大主題活動，當中最矚目的必然是「盛夏PETS PARK 遊樂園」，7大毛孩運動遊樂裝置集於一身，而「萌寵FUNFUN夏水禮」則打造全港首個商場狗狗游泳池，「DOG-Go同樂日」則誠邀大家與主子一同玩樂贏取豐富選手包，考驗彼此的默契！最後室內、室外市集同步舉行，雲集了逾40間本地寵物品牌！

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今日 19:00
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新都會廣場「毛孩水動•樂」 夏日狂歡派對 7大寵物遊樂裝置+首個毛孩嬉水池

正所謂「家有一『寵』，如有一寶」，盛夏之時當然不少得帶毛孩們外出盡情揮灑汗水，歡度激爽暑假！葵芳新都會廣場將於7月28日至9月3日「毛孩水動•樂」 夏日狂歡派對，帶來一連串專屬汪星人的4大主題活動，當中最矚目的必然是「盛夏PETS PARK 遊樂園」，7大毛孩運動遊樂裝置集於一身，而「萌寵FUNFUN夏水禮」則打造全港首個商場狗狗游泳池，「DOG-Go同樂日」則誠邀大家與主子一同玩樂贏取豐富選手包，考驗彼此的默契！最後室內、室外市集同步舉行，雲集了逾40間本地寵物品牌！

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