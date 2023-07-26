正所謂「家有一『寵』，如有一寶」，盛夏之時當然不少得帶毛孩們外出盡情揮灑汗水，歡度激爽暑假！葵芳新都會廣場將於7月28日至9月3日「毛孩水動•樂」 夏日狂歡派對，帶來一連串專屬汪星人的4大主題活動，當中最矚目的必然是「盛夏PETS PARK 遊樂園」，7大毛孩運動遊樂裝置集於一身，而「萌寵FUNFUN夏水禮」則打造全港首個商場狗狗游泳池，「DOG-Go同樂日」則誠邀大家與主子一同玩樂贏取豐富選手包，考驗彼此的默契！最後室內、室外市集同步舉行，雲集了逾40間本地寵物品牌！
×
直播中
正所謂「家有一『寵』，如有一寶」，盛夏之時當然不少得帶毛孩們外出盡情揮灑汗水，歡度激爽暑假！葵芳新都會廣場將於7月28日至9月3日「毛孩水動•樂」 夏日狂歡派對，帶來一連串專屬汪星人的4大主題活動，當中最矚目的必然是「盛夏PETS PARK 遊樂園」，7大毛孩運動遊樂裝置集於一身，而「萌寵FUNFUN夏水禮」則打造全港首個商場狗狗游泳池，「DOG-Go同樂日」則誠邀大家與主子一同玩樂贏取豐富選手包，考驗彼此的默契！最後室內、室外市集同步舉行，雲集了逾40間本地寵物品牌！
今日 19:00
×
新都會廣場「毛孩水動•樂」 夏日狂歡派對 7大寵物遊樂裝置+首個毛孩嬉水池
1:10
17:30 2023/07/25
3:37
14:16 2023/07/22
1:28
17:51 2023/07/21
4:18
03:00 2023/06/29
3:26
03:00 2023/06/19
3:07
03:00 2023/06/05
3:13
02:00 2023/05/15
3:16
05:00 2023/05/08
0:25
10:00 2023/04/21
1:30
19:01 2023/03/29
1:49
05:00 2023/03/24
3:50
03:00 2023/03/13
3:08
05:00 2023/03/10
5:00
03:00 2023/02/23
4:00
05:00 2023/02/21
2:56
15:40 2023/01/30
1:47
06:00 2023/01/27
2:57
12:00 2023/01/24
2:31
12:00 2023/01/23