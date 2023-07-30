【TOPick柴犬追星】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　分享夫婦之道：別將缺點放大

7年前回歸TVB拍劇的吳岱融憑「奸」出位，於近日播映的劇集《隱門》裡飾演賊王葉嘯天，懾人的氣場比主角更搶戲，難怪吳岱融被網民封為「TVB第一黐線佬」擔當。
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7年前回歸TVB拍劇的吳岱融憑「奸」出位，於近日播映的劇集《隱門》裡飾演賊王葉嘯天，懾人的氣場比主角更搶戲，難怪吳岱融被網民封為「TVB第一黐線佬」擔當。
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7年前回歸TVB拍劇的吳岱融憑「奸」出位，於近日播映的劇集《隱門》裡飾演賊王葉嘯天，懾人的氣場比主角更搶戲，難怪吳岱融被網民封為「TVB第一黐線佬」擔當。
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7年前回歸TVB拍劇的吳岱融憑「奸」出位，於近日播映的劇集《隱門》裡飾演賊王葉嘯天，懾人的氣場比主角更搶戲，難怪吳岱融被網民封為「TVB第一黐線佬」擔當。
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