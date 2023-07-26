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【ETech快訊】首爾直擊 三星兩大新摺機 搶先上手實試

三星（Samsung）26日於香港時間晚上7時舉行第二場發佈會Galaxy Unpacked 2023， 發佈Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5兩款新摺機。是次也是三星首次在「主場」南韓舉辦Galaxy Unpacked活動，現時記者身處發佈會現場，與大家直擊兩款新摺機有甚麼不同之處。

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【ETech快訊】首爾直擊 三星兩大新摺機 搶先上手實試

三星（Samsung）26日於香港時間晚上7時舉行第二場發佈會Galaxy Unpacked 2023， 發佈Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5兩款新摺機。是次也是三星首次在「主場」南韓舉辦Galaxy Unpacked活動，現時記者身處發佈會現場，與大家直擊兩款新摺機有甚麼不同之處。

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【ETech快訊】首爾直擊 三星兩大新摺機 搶先上手實試
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