【ET開市直擊】美聯儲議息結果點解讀？ 港股3大政策受惠股盤點

ET開市直擊

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，利率升至22年高位。主席鮑威爾指，不排除9月再加息，又說今年不太可能減息，至於未來是否繼續加息，取決於經濟數據。鮑威爾言論介乎進取與保守之間，是次議息聲明和鮑威爾發言怎解讀？內房、汽車等政策受惠板塊，於中央政治局會議急飆後有所回調。會議上除了提倡優化房策，更多次強調擴大內需，提振汽車、電子產品、家居等大眾消費，哪些受惠股仍值得留意？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你捕捉港股、美股大市焦點。