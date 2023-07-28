【地區‧人‧情】駐英國地產經紀教路 3大移民英國攻略

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倫敦，這個舉世聞名的城市，一直以來都是香港人移民英國的首選之地。在這一期的專訪中，地產站有幸邀請到一位在英國居住的香港移民，他將分享他在英國生活的點滴經驗。身為英國地產代理的他，也將為大家揭開英國房地產市場的神秘面紗，提供一些實用的購房建議。對於有意在英國投資或移民的人來說，這絕對是一份不可錯過的寶貴資訊。