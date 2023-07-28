恒地（00012）發展的紅磡BAKER CIRCLE·GREENWICH，今日率先開放連裝修無改動示範單位，主人睡房的落地玻璃與客飯廳之露台延展，打造長約9米的寬敞通透視野。單位為BAKER CIRCLE·GREENWICH27樓A室，實用面積492平方呎，為2房1套連儲物室間隔，設3.325米的特高樓底，單位向西南方。此示範單位內展示的家具、擺設及物件將隨單位贈予買家。
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恒地（00012）發展的紅磡BAKER CIRCLE·GREENWICH，今日率先開放連裝修無改動示範單位，主人睡房的落地玻璃與客飯廳之露台延展，打造長約9米的寬敞通透視野。單位為BAKER CIRCLE·GREENWICH27樓A室，實用面積492平方呎，為2房1套連儲物室間隔，設3.325米的特高樓底，單位向西南方。此示範單位內展示的家具、擺設及物件將隨單位贈予買家。
今日 12:00
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【粵港搜房】紅磡新盤3字頭入場 2房落地玻璃延伸長達9米
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