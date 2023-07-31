本地名校銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園的總校長孔美琪博士，當年由母親手上接管學校，並開辦多間幼稚園，繼而將教育版圖擴展至小學、中學，創辦IB一條龍私校滬江維多利亞學校（VSA）。孔校長的女兒亦繼承外婆和媽媽的幼兒教育事業，三代人逾半世紀在教育界奮鬥。
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本地名校銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園的總校長孔美琪博士，當年由母親手上接管學校，並開辦多間幼稚園，繼而將教育版圖擴展至小學、中學，創辦IB一條龍私校滬江維多利亞學校（VSA）。孔校長的女兒亦繼承外婆和媽媽的幼兒教育事業，三代人逾半世紀在教育界奮鬥。
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【童學園】三代人奮鬥半世紀建「教育王國」 滬江維多利亞學校創辦人女承母志
本地名校銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園的總校長孔美琪博士，當年由母親手上接管學校，並開辦多間幼稚園，繼而將教育版圖擴展至小學、中學，創辦IB一條龍私校滬江維多利亞學校（VSA）。孔校長的女兒亦繼承外婆和媽媽的幼兒教育事業，三代人逾半世紀在教育界奮鬥。
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