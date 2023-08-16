天然水晶店近年開得成行成市，身邊總有一個朋友配戴水晶手鏈。新手入門買晶石如何選擇? 可以同時配戴水晶手鍊及手錶？今集《TOPick一分鐘》有網上水晶店店主鞋佬為大家拆解坊間謬誤、講解入門基本資訊及新手購買建議。打算購買水晶手鏈的你，不要錯過!
全文即看：https://topick.hket.com/article/3573225
×
直播中
天然水晶店近年開得成行成市，身邊總有一個朋友配戴水晶手鏈。新手入門買晶石如何選擇? 可以同時配戴水晶手鍊及手錶？今集《TOPick一分鐘》有網上水晶店店主鞋佬為大家拆解坊間謬誤、講解入門基本資訊及新手購買建議。打算購買水晶手鏈的你，不要錯過!
全文即看：https://topick.hket.com/article/3573225
今日 10:00
×
天然水晶店近年開得成行成市，身邊總有一個朋友配戴水晶手鏈。新手入門買晶石如何選擇? 可以同時配戴水晶手鍊及手錶？今集《TOPick一分鐘》有網上水晶店店主鞋佬為大家拆解坊間謬誤、講解入門基本資訊及新手購買建議。打算購買水晶手鏈的你，不要錯過!
【TOPick一分鐘】購買水晶前必睇10個迷思Q&A 選擇正確旺人緣財運戴錯行衰運
天然水晶店近年開得成行成市，身邊總有一個朋友配戴水晶手鏈。新手入門買晶石如何選擇? 可以同時配戴水晶手鍊及手錶？今集《TOPick一分鐘》有網上水晶店店主鞋佬為大家拆解坊間謬誤、講解入門基本資訊及新手購買建議。打算購買水晶手鏈的你，不要錯過!
1:05
10:00 2023/08/09
1:08
10:00 2023/08/02
1:08
10:00 2023/07/19
1:01
10:00 2023/07/12
1:05
10:00 2023/07/05
0:59
10:00 2023/06/28
0:52
10:00 2023/06/21
0:59
10:00 2023/06/14
1:07
10:00 2023/06/07
0:59
10:00 2023/05/31