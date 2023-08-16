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【TOPick一分鐘】購買水晶前必睇10個迷思Q&A　選擇正確旺人緣財運戴錯行衰運

天然水晶店近年開得成行成市，身邊總有一個朋友配戴水晶手鏈。新手入門買晶石如何選擇? 可以同時配戴水晶手鍊及手錶？今集《TOPick一分鐘》有網上水晶店店主鞋佬為大家拆解坊間謬誤、講解入門基本資訊及新手購買建議。打算購買水晶手鏈的你，不要錯過!
全文即看：https://topick.hket.com/article/3573225

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